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        Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan imam yaşamını yitirdi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde caminin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 18:42 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:42
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        Adana'da bıçaklı saldırıya uğrayan imam yaşamını yitirdi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde caminin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan imam hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Fet Ahmet Gülşen Camisi'ne ikindi namazı için gelen imam Tarık Karadağ (48), aracını park ettiği sırada arka kapıyı açan M.A'nın (16) bıçaklı saldırısına uğradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Karadağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, M.A'yı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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