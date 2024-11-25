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        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:20 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:20
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        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da, terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        Başsavcılıkça terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz Suriye uyruklu F.F. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanık F.F. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, sanığın PKK/KCK üyeliğinden adli işlem yapılan zanlılarla irtibat kurduğunun belirlendiği, F.F'nin dijital materyalinde terör örgütü içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiği belirtildi.

        F.F'nin terör örgütü PKK/KCK içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü, kendisini gizlemek için kod adı kullanarak Suriye'deki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldığı, örgüte ait hücre evlerinde kaldığı, bölgede terör örgütü PKK/KCK adına istihbarat topladığı, sözde karakollarda nöbet tuttuğu ve örgüte eleman kazandırmaya çalıştığı ifade edilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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