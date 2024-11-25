Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime 1 gün daha ara verildi

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:50 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime 1 gün daha ara verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bugün eğitime ara verilen ilçede kar ve buzlanma ihtimalinin sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, olumsuz hava koşullarına karşı 26 Kasım Salı günü de eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        GSS prim borçlarını ödemeyenler için düzenleme
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        ‘Belediye kreşleri’ tartışması
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Teknik direktör cinayetinde tetikçiler yakalandı!
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Rusya: Asya'ya füze konuşlandırabiliriz
        Genç kızın organları 4 hastaya can oldu
        Genç kızın organları 4 hastaya can oldu
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        7 kişilik ailesini katledip hayatına son verdi!
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Almanya seçime giderken anketler ne söylüyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşme değil, kanunlar yaşatır
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı bir metreye ulaştı
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Fenerbahçe'de sözleşme operasyonu!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        Versailles Sarayı’nın kalbinde bir yolculuk!
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Artık gereği düşünülsün"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Ne yaptığını bilmiyorsun"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        "Sanki 1 ay öteden gidiyoruz!"
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İlk faiz indirimi borsayı nasıl etkiliyor?
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        İstanbul'da güvenlik önlemleri
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        ÖTV'siz otomobil mümkün mü?
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Beşiktaş'ta Bronckhorst hedef tahtasında!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Her 10 dakikada 1 kadın öldürüldü!
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?

        Benzer Haberler

        Adana'da hentbolcuların katılımıyla kadına yönelik şiddete karşı antrenman
        Adana'da hentbolcuların katılımıyla kadına yönelik şiddete karşı antrenman
        Adana'da heyelan nedeniyle ölen öğretmenler anısına hatıra ormanı oluşturul...
        Adana'da heyelan nedeniyle ölen öğretmenler anısına hatıra ormanı oluşturul...
        Adana'da öğrencilere internetin bilinçli ve güvenli kullanımı anlatıldı
        Adana'da öğrencilere internetin bilinçli ve güvenli kullanımı anlatıldı
        Üzerine kaya düşen otomobilde ölen 4 öğretmen için hatıra ormanı
        Üzerine kaya düşen otomobilde ölen 4 öğretmen için hatıra ormanı
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        İmamı, kız kardeşini taciz ettiği iddiasıyla öldürmüş
        İmamı, kız kardeşini taciz ettiği iddiasıyla öldürmüş