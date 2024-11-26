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        Adana'da imamı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde caminin önünde imamı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 09:44 Güncelleme: 26.11.2024 - 09:44
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        Adana'da imamı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde caminin önünde imamı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Sinanpaşa Mahallesi'nde görevli olduğu Fet Ahmet Gülşen Camisi'ne 24 Kasım'da ikindi namazı için giden imam Tarık Karadağ'ı (48) aracını park ettiği sırada arka kapıyı açarak bıçaklayan M.A'nın (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Fet Ahmet Gülşen Camisi imamı Tarık Karadağ, 24 Kasım'da aracını park ettiği sırada arka kapıyı açan M.A'nın bıçaklı saldırısında hayatını kaybetmiş, şüpheli gözaltına alınmıştı. Karadağ'ın cenazesi dün defnedilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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