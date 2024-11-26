Adana'da imamı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Sinanpaşa Mahallesi'nde görevli olduğu Fet Ahmet Gülşen Camisi'ne 24 Kasım'da ikindi namazı için giden imam Tarık Karadağ'ı (48) aracını park ettiği sırada arka kapıyı açarak bıçaklayan M.A'nın (16) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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