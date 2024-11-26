Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Adana'da kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişiden 1'i yaşamını yitirdi, diğerleri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 11:29 Güncelleme: 26.11.2024 - 12:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da kamyonetle çarpışan elektrikli bisikletteki 3 kişiden 1'i yaşamını yitirdi, diğerleri yaralandı.

        Deniz E. idaresindeki 01 UF 025 plakalı kamyonet ile Abdullah Düveci'nin kullandığı elektrikli bisiklet, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki kavşakta çarpıştı.

        Kazada, elektrikli bisikletin sürücüsü Düveci ile Şükriye Düveci (16) ve Suriye uyruklu Luay İsmail yaralandı.

        Yaralılardın 2'si Çukurova Devlet Hastanesine, Şükriye Düveci özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Şükriye Düveci, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kadının cenazesi morga gönderildi.

        Öte yandan, elektrikli bisiklet sürücüsünün kırmızı ışıkta geçmesi nedeniyle kazanın meydana geldiği öne sürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkkaya hakkında gözaltı kararı
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        "İmralı ile DEM'in görüşmesi gecikmemeli"
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Nijerya'dan flaş iddia: Cimbom'a kötü haber!
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bakan Güler: Kuzey Irak'ta kilit kapandı
        Bir 'bek'le iki kuş!
        Bir 'bek'le iki kuş!
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        "Açığa satış yasağını yakında kaldıracağız"
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        Beşiktaş son 4 sezonun en kötü dönemini yaşıyor
        2 eltinin kahreden ölümü!
        2 eltinin kahreden ölümü!
        Son 10 yılda mikroplastik sayısında ciddi artış: "Karadeniz'de korkulan oldu"
        Son 10 yılda mikroplastik sayısında ciddi artış: "Karadeniz'de korkulan oldu"
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Doğu Ekspresi biletleri tükendi
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Araç alacaklar dikkat! Trafik sigortasında süre değişiyor
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Engelli emeklilik şartları değişiyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        En genç gezegenlerden biri keşfedildi
        En genç gezegenlerden biri keşfedildi
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim
        Selde 3'üncü kat üstüne % 50 indirim

        Benzer Haberler

        Yaya geçidinde 2 otomobilin çarptığı Emirhan, 12 günlük yaşam savaşını kayb...
        Yaya geçidinde 2 otomobilin çarptığı Emirhan, 12 günlük yaşam savaşını kayb...
        Kız kardeşini taciz ettiğini iddia ettiği imamı öldüren şüpheli tutuklandı
        Kız kardeşini taciz ettiğini iddia ettiği imamı öldüren şüpheli tutuklandı
        Adana'da annesini öldürdüğü öne sürülen kızına 20 yıl hapis
        Adana'da annesini öldürdüğü öne sürülen kızına 20 yıl hapis
        Adana'da 17 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yaka...
        Adana'da 17 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yaka...
        Adana'da imamı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
        Adana'da imamı bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
        Yemek yerken silahlı saldırıda başından vuruldu (3)
        Yemek yerken silahlı saldırıda başından vuruldu (3)