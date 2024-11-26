Kozan'da tarım işçilerine çorba ikram edildi
Kozan Belediyesi ekipleri, narenciye bahçelerinde çalışan işçilere çorba ikramında bulundu.
Kozan Belediyesi ekipleri, narenciye bahçelerinde çalışan işçilere çorba ikramında bulundu.
Belediyenin açıklamasına göre ekipler, Şevkiye Mahallesi'nde kurulan stantta narenciye hasadına katılan işçilere çorba ikram etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, "Bu bizim için sadece bir ikram değil işçilerimize olan minnettarlığımızın göstergesidir. Görev süremiz boyunca her narenciye sezonunda bu ikramlarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.
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