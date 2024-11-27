Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanığın WhatsApp üzerinden uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışma yaptığını ve adreste hassas terazi ile uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, G.G'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık G.G, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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