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        Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

        Adana'da, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:43 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:43
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        Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
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        Adana'da, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleştiği gerekçesiyle yargılanan eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık A.T. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgüte ait evlerde sohbet toplantılarına katıldığını ve askeri okul sınavı sorularının "mahrem imamlar" tarafından kendisine verildiğini belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Sanık A.T. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alamadım. Beraatime karar verilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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