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        Adana'da 23,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 23,5 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:41 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:41
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        Adana'da 23,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 23,5 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 23,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Şafak A'nın Yenibey Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

        Bölgeye giden ekipler, firari hükümlüyü sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.

        Şafak A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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