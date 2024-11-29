Adana'da otomobille çarptığı yayanın ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne neden olduğu iddiasıyla 6 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan sürücünün tahliyesine karar verildi.

Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Taşkın (73) ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Taşkın, kaza sonrası sağlık durumunun bozulduğunu öne sürdü.

Olay günü otomobili hızlı kullanmadığını iddia eden Taşkın, şöyle devam etti:

"Ben kaza öncesinde de yaşım nedeniyle hasta bir insandım ancak kaza sonrası bel ağrısı, diz ağırsı ve bacaklarımın tutmaması gibi şikayetlerim daha çok arttı. Hastane raporlarımı mahkemeye sundum. Ayaklarım, belim tutmuyor. Mahkeme huzuruna bile güçlükle gelebildim. Burada da gördüğünüz gibi ayakta zor duruyorum. Eşim yatalak bir insandır ve ona benden başka yardımcı olabilecek kimse yoktur. Eşimin daha fazla mağdur olmaması için uygun göreceğiniz şekilde tahliyemi talep ederim."