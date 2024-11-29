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        Adana'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 22:28 Güncelleme: 29.11.2024 - 22:40
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        Adana'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Tufanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde E.O. yönetimindeki 35 CCU 616 plakalı motosikletle, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 AHS 705 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki G.O. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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