Adana'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Tufanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde E.O. yönetimindeki 35 CCU 616 plakalı motosikletle, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 AHS 705 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasındaki G.O. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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