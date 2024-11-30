Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.
Motosikletli iki kişi, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir ekmek imalathanesine silahlı saldırıda bulundu.
Saldırıda, iş yerindeki Azad A, Osman Ö, Umut A. ve Cuma Ö. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri zanlıları arıyor.
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