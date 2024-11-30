Adana'da 10,5 ton kaçak tütün ve 24 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 10,5 ton kaçak tütün ve 24 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulunan depodaki 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesi Kelemeti Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.

Adresteki kolileri inceleyen ekipler, kaçak olan 10,5 ton tütün ve 24 milyon 800 bin makaron ele geçirdi.