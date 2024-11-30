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        Adana'da 10,5 ton kaçak tütün ve 24 milyon 800 bin makaron ele geçirildi

        Adana'da 10,5 ton kaçak tütün ve 24 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulunan depodaki 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 10:09 Güncelleme: 30.11.2024 - 10:18
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        Adana'da 10,5 ton kaçak tütün ve 24 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
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        Adana'da 10,5 ton kaçak tütün ve 24 milyon 800 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulunan depodaki 6 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesi Kelemeti Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.

        Adresteki kolileri inceleyen ekipler, kaçak olan 10,5 ton tütün ve 24 milyon 800 bin makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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