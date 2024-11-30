Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da başhekim yardımcısı eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eski eşi Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 14:58 Güncelleme: 30.11.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da başhekim yardımcısı eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eski eşi Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya, sanık Seçkin E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

        Sanık, cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalaasına karşı yaptığı savunmada, Feray Balkan'ı öldürme amacının olmadığını iddia etti.

        Olay günü yanına gittiği Balkan'ın kendisini görünce hakaret ettiğini öne süren Seçkin E, şu ifadeleri kullandı:

        "O an kendimi kaybettim, gözüm kapalı şekilde 3 el ateş ettim. Kasıtlı yapmadım. Olayın Dünya Kadınlar Günü'nde olması tamamen tesadüf. Zaten insan böyle bir şeyi o gün mü gerçekleştirir? Çok pişmanım. Tüm kadınlarımızdan ve insanlıktan özür diliyorum."

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        - Olay

        Gaziantep'te Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olan Feray Balkan, Adana'da annesinin evinin bulunduğu Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde eski eşi astsubay Seçkin E. tarafından 8 Mart'ta tabancayla öldürülmüş, tutuklanan zanlı hakkında dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        Eşini kayalıklardan itip intihar süsü vermişti! İşte istenen ceza!
        Sahte içki kabusunda ölüm kuryesi detayı!
        Sahte içki kabusunda ölüm kuryesi detayı!
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        van Bronckhorst dönemi sona eriyor
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Beşiktaş'ta seçime kadar Başkan Hüseyin Yücel
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Haraç çetesi iş yerine el bombası attı!
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Vedat Milor 'izinsiz' fotoğraflara isyan etti: Ben maymun değilim
        Vedat Milor 'izinsiz' fotoğraflara isyan etti: Ben maymun değilim
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Engelli emekliliğinde neler değişecek?
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Dünya Kadınlar Günü'nde eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Dünya Kadınlar Günü'nde eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni binasına taşındı
        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni binasına taşındı
        Gümrük kaçağı 24,8 milyon makaron ile 10,5 ton tütün ele geçirildi; 6 gözal...
        Gümrük kaçağı 24,8 milyon makaron ile 10,5 ton tütün ele geçirildi; 6 gözal...
        Yeşilay 13 milyonu aşkın öğrenci ile ebeveyne teknoloji bağımlılığıyla müca...
        Yeşilay 13 milyonu aşkın öğrenci ile ebeveyne teknoloji bağımlılığıyla müca...
        Adana'da 10,5 ton kaçak tütün ve 24 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da 10,5 ton kaçak tütün ve 24 milyon 800 bin makaron ele geçirildi
        Adana'da palet imalathanesindeki yangın korkuttu
        Adana'da palet imalathanesindeki yangın korkuttu