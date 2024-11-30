Adana'da başhekim yardımcısı eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eski eşi Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya, sanık Seçkin E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanık, cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalaasına karşı yaptığı savunmada, Feray Balkan'ı öldürme amacının olmadığını iddia etti.

Olay günü yanına gittiği Balkan'ın kendisini görünce hakaret ettiğini öne süren Seçkin E, şu ifadeleri kullandı:

"O an kendimi kaybettim, gözüm kapalı şekilde 3 el ateş ettim. Kasıtlı yapmadım. Olayın Dünya Kadınlar Günü'nde olması tamamen tesadüf. Zaten insan böyle bir şeyi o gün mü gerçekleştirir? Çok pişmanım. Tüm kadınlarımızdan ve insanlıktan özür diliyorum."