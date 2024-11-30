Adana'da eski erkek arkadaşını tabancayla öldüren kadın intihar etti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araca binen Beyaz, İstiklal Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ne geldiklerinde yanındaki tabancayla sürücü koltuğundaki Arıcı'ya ateş etti, sonrasında kendini vurdu.

Alınan bilgiye göre, Ebru Ayşe Beyaz (27), bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Ramazan Arıcı'yı (26) telefonla arayıp görüşmek istediğini söyledi.

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