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        Adana'da eski erkek arkadaşını tabancayla öldüren kadın intihar etti

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hafif ticari araç içerisinde eski erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldüren kadın, aynı silahla yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 15:06 Güncelleme: 30.11.2024 - 15:13
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        Adana'da eski erkek arkadaşını tabancayla öldüren kadın intihar etti
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hafif ticari araç içerisinde eski erkek arkadaşını tabancayla vurarak öldüren kadın, aynı silahla yaşamına son verdi.

        Alınan bilgiye göre, Ebru Ayşe Beyaz (27), bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Ramazan Arıcı'yı (26) telefonla arayıp görüşmek istediğini söyledi.

        Arıcı ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, 01 AKZ 146 plakalı hafif ticari araçla Beyaz'ın yanına gitti.

        Araca binen Beyaz, İstiklal Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ne geldiklerinde yanındaki tabancayla sürücü koltuğundaki Arıcı'ya ateş etti, sonrasında kendini vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağaca çarparak durabilen araçta inceleme yapan ekipler, Beyaz ve Arıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Polisin bölgedeki çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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