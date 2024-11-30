Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan Bilir
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Arda Kurtulan, Abdulsamet Burak, Manev, İzzet Çelik, Maestro, Yusuf Sarı, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barasi
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşcı, Oğulcan Ülgün, Pedrinho, Keyta, Umut Nayir
Sarı kartlar: Dk. 9 Abdulsamet Burak (Adana Demirspor), Dk. 29 Boranijasevic (TÜMOSAN Konyaspor)
ADANA
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