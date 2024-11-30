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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:57 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:57
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan Bilir

        Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Arda Kurtulan, Abdulsamet Burak, Manev (Dk. 58 Tolga Kalender), İzzet Çelik (Dk. 58 Alioui), Maestro, Yusuf Sarı, Tayfun Aydoğan (Dk. 80 Ozan Demirbağ), Ali Yavuz Kol (Dk. 69 Nourani), Yusuf Barası (Dk. 69 Aimbetov)

        TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşcı (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Oğulcan Ülgün (Dk. 85 Ufuk Akyol), Pedrinho (Dk. 85 Aleksic), Keyta (Dk. 71 Prip), Umut Nayir (Dk. 85 Kramer)

        Gol: Dk. 78 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 9 Abdulsamet Burak, Dk. 90+6 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 29 Boranijasevic, Dk. 90+1 Aleksic, Dk. 90+3 Slowik (TÜMOSAN Konyaspor)

        ADANA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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