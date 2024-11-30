Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:YeniAdana
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan Bilir
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Arda Kurtulan, Abdulsamet Burak, Manev (Dk. 58 Tolga Kalender), İzzet Çelik (Dk. 58 Alioui), Maestro, Yusuf Sarı, Tayfun Aydoğan (Dk. 80 Ozan Demirbağ), Ali Yavuz Kol (Dk. 69 Nourani), Yusuf Barası (Dk. 69 Aimbetov)
TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Tunahan Taşcı (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Oğulcan Ülgün (Dk. 85 Ufuk Akyol), Pedrinho (Dk. 85 Aleksic), Keyta (Dk. 71 Prip), Umut Nayir (Dk. 85 Kramer)
Gol: Dk. 78 Jevtovic (TÜMOSAN Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Abdulsamet Burak, Dk. 90+6 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 29 Boranijasevic, Dk. 90+1 Aleksic, Dk. 90+3 Slowik (TÜMOSAN Konyaspor)
ADANA
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