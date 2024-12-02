Adana'da 2 milyon 475 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi
Adana'da 2 milyon 475 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Adana'da 2 milyon 475 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara satışının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Merkez Yüreğir ilçesinde bir araca düzenlenen operasyonda 2 milyon 475 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.
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