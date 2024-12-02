Adana'da 2 milyon 475 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi

Merkez Yüreğir ilçesinde bir araca düzenlenen operasyonda 2 milyon 475 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Adana'da 2 milyon 475 bin bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.