Adana'da özel gereksinimli çocuklar "Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et" etkinliğinde buluştu

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, maddi ve manevi anlamda her zaman engellilerin yanında olduklarını söyledi.

Sarıçam Belediyesi tarafından Çukurova Üniversitesi Mithat Özhan Amfisi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve aileleri dans gösterisi sundu.

Adana'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen "Farkımı Fark Et, Benimle Dans Et" programında özel gereksinimli çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

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