Adana'da engelliler için ayrılan alanlara park edilen araçlar kaldırıldı
Adana'da engelliler için ayrılan alanlara park edilen araçlar çekiciyle kaldırıldı, sürücülerine ceza uygulandı.
Adana'da engelliler için ayrılan alanlara park edilen araçlar çekiciyle kaldırıldı, sürücülerine ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında denetimlerini yoğunlaştırdı.
Ekipler, kent genelindeki çalışmada engelliler için ayrılan park alanlarına bırakılan araçların çekiciyle kaldırılmasını sağladı.
Araçların sürücülerine para cezası kesildi.
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