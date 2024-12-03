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        Adana'da, site girişini ateşe verip güvenlik görevlisini silahla tehdit eden 2 zanlı aranıyor

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polis, site girişini ateşe verip kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit eden biri kar maskeli 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 23:14 Güncelleme: 03.12.2024 - 23:14
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        Adana'da, site girişini ateşe verip güvenlik görevlisini silahla tehdit eden 2 zanlı aranıyor
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde polis, site girişini ateşe verip kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit eden biri kar maskeli 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Huzurevleri Mahallesi'ndeki siteye gelen iki şüpheliden biri, sitenin önündeki güvenlik kulübesine girdi.

        Tabancayla kadın güvenlik görevlisini tehdit ederek sitenin bahçesine çıkaran şüpheli havaya ateş açtı.

        Sitede park halindeki bir otomobile de ateş eden şüpheli bağırarak bir kişiyi dışarı çağırdı. Bu sırada diğer zanlı, benzin dökerek site girişini ateşe verdi.

        Tehdit ettiği güvenlik görevlisinin söz konusu kişiyi tanımadığını söylemesi üzerine şüpheli havaya ateş açarak, kendisini bekleyen diğer zanlıyla olay yerinden kaçtı.

        Şüpheliler kaçarken sitenin yakınındaki sokaktan geçen otomobili silahla gasbetmeye çalıştı. Otomobil sürücüsü aracını durdurmayarak bölgeden uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Polis, biri kar maskeli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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