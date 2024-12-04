Adana'da 4 yıl önce cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü yakalandı

Parmak izi incelemesi sonucu bu kişinin 2006'da Yüreğir Otogarı'nda işlettiği hediyelik eşya dükkanı önüne koyduğu tezgahın kaldırılmasını isteyen bir zabıta memurunu aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdükten sonra hakkında 30 yıl 25 gün hapis cezası verilerek gönderildiği cezaevinden 2020'de firar eden Sercan Güzel olduğu tespit edildi.

Bu kişinin gösterdiği nüfus cüzdanını inceleyen ekipler, kimliğin sahte olduğunu belirledi.

Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kozan Caddesi'nde yürüyen bir kişinin durumundan şüphelenip durdurdu.

Adana'da kendisini uyaran zabıta memurunu öldürmekten tutuklu bulunduğu cezaevinden 4 yıl önce firar eden hükümlü yakalandı.

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