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        Adana'da 4 yıl önce cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü yakalandı

        Adana'da kendisini uyaran zabıta memurunu öldürmekten tutuklu bulunduğu cezaevinden 4 yıl önce firar eden hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 10:00 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:00
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        Adana'da 4 yıl önce cezaevinden firar eden cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Adana'da kendisini uyaran zabıta memurunu öldürmekten tutuklu bulunduğu cezaevinden 4 yıl önce firar eden hükümlü yakalandı.

        Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kozan Caddesi'nde yürüyen bir kişinin durumundan şüphelenip durdurdu.

        Bu kişinin gösterdiği nüfus cüzdanını inceleyen ekipler, kimliğin sahte olduğunu belirledi.

        Parmak izi incelemesi sonucu bu kişinin 2006'da Yüreğir Otogarı'nda işlettiği hediyelik eşya dükkanı önüne koyduğu tezgahın kaldırılmasını isteyen bir zabıta memurunu aralarında çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdükten sonra hakkında 30 yıl 25 gün hapis cezası verilerek gönderildiği cezaevinden 2020'de firar eden Sercan Güzel olduğu tespit edildi.

        Firari hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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