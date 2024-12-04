Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa dava

Sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılan iddianamede, Z.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Z.E'ye ait otomobili ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik uygulama noktasında durdurduğu, narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada aracın bagajında 1 kilo 520 gram, sanığın üst aramasında da 4,61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

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