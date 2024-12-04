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        Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 15:23 Güncelleme: 04.12.2024 - 15:32
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        Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Ertuğrul Özata'nın kullandığı 01 SE 010 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Naci Karatop idaresindeki 01 D 6771 plakalı kamyonet, Kozan-Feke kara yolunun Çulluuşağı mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 sürücü ile araçlardaki Seyhan Karatop, Duran Kavukluca, Hamide Özata ve Esra Özata, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ertuğrul, Hamide ve Esra Özata'nın, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın Feke ilçesinde gerçekleştirilecek cenaze törenine gittikleri öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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