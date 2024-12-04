Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Ertuğrul, Hamide ve Esra Özata'nın, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın Feke ilçesinde gerçekleştirilecek cenaze törenine gittikleri öğrenildi.

Yaralanan 2 sürücü ile araçlardaki Seyhan Karatop, Duran Kavukluca, Hamide Özata ve Esra Özata, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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