Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ertuğrul Özata'nın kullandığı 01 SE 010 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Naci Karatop idaresindeki 01 D 6771 plakalı kamyonet, Kozan-Feke kara yolunun Çulluuşağı mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü ile araçlardaki Seyhan Karatop, Duran Kavukluca, Hamide Özata ve Esra Özata, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ertuğrul, Hamide ve Esra Özata'nın, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın Feke ilçesinde gerçekleştirilecek cenaze törenine gittikleri öğrenildi.
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