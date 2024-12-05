Adana'da dart turnuvasında dereceye girenler ödüllendirildi

Adana'da polislerin desteğiyle düzenlenen dart turnuvasında dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesince uygulanan "Gücümüz Sevgimiz Projesi" kapsamında çocuk ve gençlere yönelik dart kursu düzenlendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de katkılarıyla düzenlenen kursa minikler, gençler ve yıldızlar olmak üzere 3 kategoride 100 kişi katıldı.