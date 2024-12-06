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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 348 kilogram pipo tütünü ele geçirildi

        Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 348 kilogram pipo tütünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 17:06 Güncelleme: 06.12.2024 - 17:19
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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda 348 kilogram pipo tütünü ele geçirildi
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        Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 348 kilogram pipo tütünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun, merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

        Otobüste dedektör köpek yardımıyla arama yapan ekipler, bagajdaki çuvallarda 348 kilogram pipo tütünü, 200 puro ile 140 paket kaçak sigara ele geçirdi.

        Polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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