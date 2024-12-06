Adana'da kaçakçılık operasyonunda 348 kilogram pipo tütünü ele geçirildi
Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 348 kilogram pipo tütünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 348 kilogram pipo tütünü ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun, merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste dedektör köpek yardımıyla arama yapan ekipler, bagajdaki çuvallarda 348 kilogram pipo tütünü, 200 puro ile 140 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.
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