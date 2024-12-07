GÜNCELLEME - Adana'da otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis için tören düzenlendi

Törene, Akgül'ün aile ve yakınları ile Adana Vali Vekili İbrahim Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, askeri ve mülki erkan ile mesai arkadaşları katıldı.

Kazada yaralanan ve uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde polis memuru Akgül'ün şehit olduğunu belirledi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Akgül için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

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