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        Adana'da otomobil ve midibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobil ve midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 16:53 Güncelleme: 08.12.2024 - 17:09
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        Adana'da otomobil ve midibüsün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobil ve midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Karataş Caddesi'nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 05 EL 529 plakalı midibüs ile karşı yönden gelen 01 AYL 746 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada araçlardaki 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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