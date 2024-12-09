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        Adana'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 12:45 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:45
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        Adana'da bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar A.G. ve B.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Bazı tanıklar ile taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

        Sanıklardan B.B, savunmasında, İ.U.A aracılığıyla tanıştığı Kerim Hurlu'nun yaşadıkları tartışma sırasında kendisine hakaret ettiğini öne sürdü.

        Aralarındaki sorunu çözmek için İ.U.A'nın önerisiyle Hurlu'nun evinin yakınında buluştuklarını anlatan B.B, şu iddialarda bulundu:

        "Ben buluşma yerinde İ.U.A'yı göremeyince şüphelendim. O sırada Kerim Hurlu bana dönerek elini beline attı çünkü daha önce tehdit edilmiştik. Ardından ben de panikle Hurlu'ya doğru ateş ettim. Sonrasında olay yerinden kaçtım. Kavga etmek amacıyla oraya gitmedim ve kimseyi öldürme amacım yoktu."

        A.G. de olayın B.B'nin anlattığı şekilde gerçekleştiğini savundu, tahliyesini ve beraatini talep etti.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise sanıkların tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin sürmesine karar verip duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde 7 Ağustos 2021'de Kerim Hurlu, aracından indiği sırada tabancayla açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, saldırıya ilişkin tutuklanan B.B. ve A.G. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3'er yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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