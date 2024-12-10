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        Adana'da evinde uzun namlulu silah ve tabanca bulunduran kişi tutuklandı

        Adana'da operasyonda AK-47 piyade tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 08:45 Güncelleme: 10.12.2024 - 08:50
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        Adana'da evinde uzun namlulu silah ve tabanca bulunduran kişi tutuklandı
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        Adana'da operasyonda AK-47 piyade tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir evde uzun namlulu silah ve tabanca bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Eve operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda AK-47 piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca ve bunlara ait mühimmat ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan K.C. (18) işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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