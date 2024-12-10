Adana'da evinde uzun namlulu silah ve tabanca bulunduran kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir evde uzun namlulu silah ve tabanca bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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