Adana'da operasyon ve denetimlerde 38 silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 38 silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Aralık'ta ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmalar sonucu ruhsatsız 5'i kurusıkı olmak üzere 32 tabanca, 6 av tüfeği, 1204 uyuşturucu hap ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 28 obje ve 108 sikke bulundu.