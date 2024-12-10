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        Adana'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:52 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:03
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        Adana'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

        Çanaklı Mahallesi'nde, dün B.T'nin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen S.A. tutuklandı.

        - Olay

        Çanaklı Mahallesi'nde, 9 Aralık'ta B.T. ile S.A. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.T. silahla yaralanmış, otomobille olay yerinden kaçan S.A. ise gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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