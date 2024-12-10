Adana'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.
Çanaklı Mahallesi'nde, dün B.T'nin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan S.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen S.A. tutuklandı.
- Olay
Çanaklı Mahallesi'nde, 9 Aralık'ta B.T. ile S.A. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.T. silahla yaralanmış, otomobille olay yerinden kaçan S.A. ise gözaltına alınmıştı.
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