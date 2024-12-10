Adana'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Çanaklı Mahallesi'nde, 9 Aralık'ta B.T. ile S.A. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.T. silahla yaralanmış, otomobille olay yerinden kaçan S.A. ise gözaltına alınmıştı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

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