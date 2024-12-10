Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Kozanlı ortaokul öğrencileri proje kapsamında Avrupa'ya gidecek

        Kozan ilçesindeki Pekmezci Şehit Bircan İlhanlı Ortaokulu öğrencileri, "Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme Projesi" kapsamında Avrupa'ya gidecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 17:14 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kozanlı ortaokul öğrencileri proje kapsamında Avrupa'ya gidecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kozan ilçesindeki Pekmezci Şehit Bircan İlhanlı Ortaokulu öğrencileri, "Eğitimde İnovasyon İçin Tasarım Odaklı Düşünme Projesi" kapsamında Avrupa'ya gidecek.

        Okul Müdürü Metin Savaş Aydoğan, hazırladıkları projenin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edildiğini ve hibe aldıklarını söyledi.

        Proje kapsamında 8 öğrenci ve 10 öğretmenin inovasyon ve tasarım eğitimi kapsamında İtalya ve İspanya'ya gideceğini belirten Aydoğan, "Öğrenciler, İtalya ve İspanya’da akranlarıyla İngilizce iletişim kurarak yabancı dil becerilerini geliştirme imkanı bulacak. Öğrencilerimizin Avrupa'daki yaşıtlarıyla güvenli bir iletişim kurmasını ve bu etkileşimin proje sonrasında da devam etmesini amaçlıyoruz. Bu proje, sadece okulumuz için değil, ilçemiz ve mahallemiz için de bir ilham kaynağı olacak." diye konuştu.

        Aydoğan, proje kapsamında okullarında da tasarım beceri atölyesi kuracaklarını dile getirdi.

        Öğrencilerden Hülya Avşar da proje kapsamında yurt dışına gedeceği için çok heyecanlı olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Adana'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ş...
        Adana'da bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan ş...
        Eski sevgilisinin kardeşini yaralayan şüpheli adliyede (2)
        Eski sevgilisinin kardeşini yaralayan şüpheli adliyede (2)
        Adana'da "Köklerimizin İzinde Kültürel Miras Yolculuğu" etkinliği düzenlend...
        Adana'da "Köklerimizin İzinde Kültürel Miras Yolculuğu" etkinliği düzenlend...
        Adana'da husumetli olduğu kuzenini silahla ağır yaraladığı öne sürülen sanı...
        Adana'da husumetli olduğu kuzenini silahla ağır yaraladığı öne sürülen sanı...
        Adana'da evinde uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi
        Adana'da evinde uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi
        Eski sevgilisinin kardeşini yaralayan şüpheli adliyede
        Eski sevgilisinin kardeşini yaralayan şüpheli adliyede