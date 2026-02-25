Adana'da kaya düşmesi sonucu kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Adana2nın Pozantı ilçesinde kaya düşmesi sonucu kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Pozantı ve Aladağ ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan yol, yamaçtan kaya düşmesi sonucu kapandı. İhbar üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü temizlik çalışması sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

