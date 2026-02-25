Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Lösemiyi yenen 20 yaşındaki Elif, hayali olan üniversiteyi kazandı

        YAKUP SAĞLAM - Hatay'da yaşayan ve 3 yıl süren tedavisinin ardından lösemiyi yenen 20 yaşındaki Elif Naz Aksay, hem sağlığına kavuşmanın hem de eğitimine devam edebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 11:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lösemiyi yenen 20 yaşındaki Elif, hayali olan üniversiteyi kazandı

        YAKUP SAĞLAM - Hatay'da yaşayan ve 3 yıl süren tedavisinin ardından lösemiyi yenen 20 yaşındaki Elif Naz Aksay, hem sağlığına kavuşmanın hem de eğitimine devam edebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Dörtyol ilçesinde yaşayan Aksay'a, 3 yıl önce kolundaki morluklar nedeniyle gittiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkikler sonucunda bir kan kanseri türü olan akut myeloblastik lösemi teşhisi konuldu.

        Rahatsızlığı nedeniyle hemen tedaviye alınan 12. sınıf öğrencisi Aksay, Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hemşirelik Bölümü'ndeki eğitimine ara vermek zorunda kaldı.

        Aksay, yaklaşık 3 yıl zorlu geçen ilaç ve kemoterapi tedavisinin ardından lösemiyi yenerek sağlığına kavuştu.

        Sağlığına kavuşmasının ardından yarım kalan lise eğitimini tamamlayan Aksay, geçen yıl girdiği sınavda hayali olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Programı'nı kazandı.

        Kanseri atlatmanın ve hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Aksay, fırsat buldukça hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek onlara moral vermeye çalışıyor.

        - "Benim için her şey bitti demiştim"

        Elif Naz Aksay, AA muhabirine, sağlığına kavuşmanın sevincini yaşadığını söyledi.

        Lösemi tanısı konulmasının ardından hastalığını kabullenmekte zorlandığını anlatan Aksay, "Hayata küsmüştüm, hiç umudum kalmamıştı. Benim için her şey bitti demiştim. Başta ailem, sonra doktorum bana çok destek oldu. Onların sayesinde tekrardan hayata tutundum." diye konuştu.

        Aksay, kötü günlerin artık geride kaldığını ve şu anda hayallerini gerçekleştirmek için yaşama daha sıkı sarıldığını ifade etti.

        - "Bugünlere geleceğimizi hayal edemiyorduk"

        Anne Nesrin Aksay da zor günlerin geride kaldığını belirterek, "Bugünlere geleceğimizi hayal edemiyorduk. Rabbime şükürler olsun, önce Allah'ın, sonra doktorlarımızın sayesinde bugünlere geldik. Şükürler olsun üniversiteyi kazandı, şu an okuyor ve sağlık durumu da çok iyi." dedi.

        Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ganiye Begül Yağcı ise löseminin çocukluk çağında en sık görülen kanser türü olduğunu dile getirdi.

        Aksay'ın eğitim aşkına hastanede şahit olduğunu vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

        "Tedavi aldığı zamanlarda derslerini çalışarak sınıf kaybı yaşamamaya çalıştı. Bu süreçte çok kez geleceği hakkında karamsarlığa kapıldı. Daha sonra sağlık alanında bir üniversite bölümü kazandığını duyunca heyecanlandım. Başarılarını gururla takip edeceğim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi

        Benzer Haberler

        Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
        Adana'da iki motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
        Ağır hasarlı bina yıkılmadı, 10 kişilik aile ölüm korkusuyla yaşıyor
        Ağır hasarlı bina yıkılmadı, 10 kişilik aile ölüm korkusuyla yaşıyor
        Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
        Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
        'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek projesi ile hayvancılıkta verim ve kali...
        'Kırsalda Bereket, Küçükbaşa Destek projesi ile hayvancılıkta verim ve kali...
        Adana'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adana'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Adana'da 2 motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada
        Adana'da 2 motosiklet çarpıştı... Kaza anı kamerada