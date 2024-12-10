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        Adana'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 19:12 Güncelleme: 10.12.2024 - 19:19
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        Adana'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sarı Hamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda 2'si işçi servisi olmak üzere 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada araçlardaki 13 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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