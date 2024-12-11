Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıl hapis cezası

        Adana'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 09:55 Güncelleme: 11.12.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıl hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen tutuklu sanığa 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık E.Ç. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 21 Ocak 2023'te polis ekiplerince Gürselpaşa Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda durumundan şüphelenilerek durdurulan E.Ç'nin aracında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, ön yolcu koltuğunun altına poşet içine gizlenmiş 478 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

        Savcı, olay tespit ve yakalama tutanaklarıyla sanığın cep telefonunda tespit edilen uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmaların da dikkate alınarak E.Ç'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

        Sanık E.Ç. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de ilk gün...
        Suriye'de ilk gün...
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        Öldürülmesi Suriye devrimini ateşleyen 13 yaşındaki Hamza'nın annesi: Esad inşallah bedelini öder
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        AB tartışıyor: Sığınmacılar ne olacak?
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Cimbom’dan yerli operasyonu
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Asgari ücrete en duyarlı 4 sektör
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Eşini yaralayıp yanındaki erkeği öldürmüştü! Cinayeti anlattı!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        Ablası ile eniştesi kavga etti! Barıştırmak istemişti!
        14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!
        14 dakikada 100 bin dolarlık hırsızlık!
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Bulgaristan'a giden Antep fıstıkları geri gönderildi
        Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine polis baskını
        Güney Kore'de Devlet Başkanlığı Ofisine polis baskını
        ABD-Çin teknoloji gerilimi artıyor
        ABD-Çin teknoloji gerilimi artıyor
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        5 bölge için sağanak yağmur uyarısı
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        56 gün sonra bulundu! Canlı yayında itiraf etti
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        Kış aylarında enerjinizi artıracak beslenme önerileri!
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        İştah açan en iyi 13 yemek sahnesi
        Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti
        Zelenskiy ABD'nin teklifini reddetti
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
        2024 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

        Benzer Haberler

        FETÖ'nün Adana merkezli 3 ilde finans ağı çökertildi; yöneticiler yurt dışı...
        FETÖ'nün Adana merkezli 3 ilde finans ağı çökertildi; yöneticiler yurt dışı...
        Adana merkezli FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 14 gözaltı
        Adana merkezli FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik operasyonda 14 gözaltı
        Motosikletli saldırgan, kebapçıyı kurşunladı: 1 ölü
        Motosikletli saldırgan, kebapçıyı kurşunladı: 1 ölü
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
        Adana'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı
        Adana'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 13 kişi yaralandı
        Adana'da tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık yargıl...
        Adana'da tartıştığı 2 arkadaşını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık yargıl...