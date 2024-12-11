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        Adana Demirspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 17:48 Güncelleme: 11.12.2024 - 17:53
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        Adana Demirspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas, taktik ve koordinasyon çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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