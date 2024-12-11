Adana Demirspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü Beşiktaş ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre mavi-lacivertli ekip, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, pas, taktik ve koordinasyon çalışması yaptı.
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