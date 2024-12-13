Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis cezası verildi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 18 Nisan 2023'te Dervişler Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.
Adreste bir miktar sentetik uyuşturucuyla hassas terazi, sanığın üst aramasında da 9,30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini kaydeden savcı, Y.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık Y.K, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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