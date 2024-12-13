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        Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 1 kişinin tabancayla öldürüldüğü kavgayla ilgili tutuklanan 2 sanık hakkında müebbet ve 3'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:51 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:51
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        Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 1 kişinin tabancayla öldürüldüğü kavgayla ilgili tutuklanan 2 sanık hakkında müebbet ve 3'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda 14 Nisan'da çıkan kavgada Osman Asma'yı (28) tabancayla vurarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan İzzet E. (39) ve Mehmet Emin B. (32), hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında husumet bulunan maktul ile sanıkların olay günü bir kafede buluştukları belirtildi.

        Sanıklar ve maktulün kafede bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladıkları anlatılan iddianamede, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Asma'nın bıçakla sanıkları yaraladığı, sanıkların da Osman Asma'yı darbedip ruhsatsız tabancayla 3 el ateş ederek öldürdükleri ifade edildi.

        İddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıklar İzzet E. ve Mehmet Emin B'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        - Olay

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda 14 Nisan'da çıkan kavgada kendilerini bıçakla yaralayan Osman Asma'yı tabancayla vurarak öldürdükleri iddiasıyla İzzet E. ve Mehmet Emin B. 20 Nisan'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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