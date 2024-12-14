Adana'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Kozan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmede, saman balyaları ve odunların istiflendiği bahçedeki alan gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, üretim binasına sıçramadan söndürüldü.
Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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