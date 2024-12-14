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        Adana'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:58
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        Adana'da fabrika bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kozan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmede, saman balyaları ve odunların istiflendiği bahçedeki alan gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, üretim binasına sıçramadan söndürüldü.

        Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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