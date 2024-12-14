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        Adana'da öğrencilere "Adana Okuyor" projesi tanıtıldı

        Adana'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Adana Okuyor" projesi öğrencilere tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 17:25 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:30
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        Adana'da öğrencilere "Adana Okuyor" projesi tanıtıldı
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        Adana'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen "Adana Okuyor" projesi öğrencilere tanıtıldı.

        Seyhan Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ilçe milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

        Toplantının ardından Tevke ve beraberindekiler, ziyaret ettikleri sınıflarda öğrencilerle kitap okudu.

        Kentte 2023-2024 eğitim öğretim yılında başlatılan proje sayesinde öğrenci başına okunan kitap sayısında artış yaşandığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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