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        Adana'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 23:17 Güncelleme: 15.12.2024 - 23:22
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        Adana'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        Yenidam Mahallesi'ndeki kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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