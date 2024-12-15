Adana'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yenidam Mahallesi'ndeki kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

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