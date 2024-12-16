Adana'da firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü yakalandı.
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda, örgüt üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 4. sınıf emniyet müdürü Yusuf Lerik'in merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.
Operasyon düzenleyen ekipler, Lerik'i yolda yürüdüğü sırada yakaladı.
Yusuf Lerik, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.