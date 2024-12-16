Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığının yargılanması sürdü

        Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik dava kapsamında tutuklanan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 17:44 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığının yargılanması sürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik dava kapsamında tutuklanan sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Y.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşmada hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiğini ve örgütsel eğitim aldığını belirtti.

        Savcı ayrıca Y.B'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğunu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığını, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda aktif yer aldığını, cep telefonunda Suriye'de kamuflaj ve uzun namlulu silahla yürüttüğü faaliyetlerine ilişkin fotoğrafların tespit edildiğini bildirerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık Y.B. terör örgütü DEAŞ üyesi olmadığını öne sürerek, "Örgüte katılmadım. Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda yer almadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca ayrıntılı savunma hazırlamak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

        Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşar Esad'dan ilk açıklama
        Beşar Esad'dan ilk açıklama
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Adana'da ilginç görüntü! Atını markete bağladı
        Adana'da ilginç görüntü! Atını markete bağladı
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Ankaralı Turgut'a veda
        Ankaralı Turgut'a veda
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Benzer Haberler

        Atını marketin kapısına bağladı
        Atını marketin kapısına bağladı
        Kozan'da aranan 8 şüpheli huzur ve güven uygulamasında yakalandı
        Kozan'da aranan 8 şüpheli huzur ve güven uygulamasında yakalandı
        Adana'da devrilen kamyonun şoförü yaralandı
        Adana'da devrilen kamyonun şoförü yaralandı
        Terör örgütü DEAŞ için para gönderdiği öne sürülen sanığa 10 yıla kadar hap...
        Terör örgütü DEAŞ için para gönderdiği öne sürülen sanığa 10 yıla kadar hap...
        Adana'da 1350 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        Adana'da 1350 kaçak elektronik sigara ele geçirildi
        ADANA Haraç vermeyen esnafı tehdit edip, iş yerine ateş açtı (VİDEO EKLENDİ...
        ADANA Haraç vermeyen esnafı tehdit edip, iş yerine ateş açtı (VİDEO EKLENDİ...