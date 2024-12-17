Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Eski eşini 8 Mart'ta öldüren sanığın cezasının gerekçesinde "kadın cinayetleri" vurgusu

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, eski eşi Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu Seçkin E. hakkındaki gerekçeli kararda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde işlenen cinayette "sanığa iyi hal indirimi uygulanmamasının" sebepleri anlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 12:39 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski eşini 8 Mart'ta öldüren sanığın cezasının gerekçesinde "kadın cinayetleri" vurgusu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, eski eşi Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan tutuklu Seçkin E. hakkındaki gerekçeli kararda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde işlenen cinayette "sanığa iyi hal indirimi uygulanmamasının" sebepleri anlatıldı.

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Feray Balkan'ın Adana'da annesinin evinin bulunduğu merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde, 8 Mart'ta tabancayla öldürülmesiyle ilgili "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski eşi astsubay Seçkin E'ye verilen hükmün gerekçeli kararı Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince yazıldı.

        Kararda, sanığın olay günü oğluna kek vermek için eski eşi Feray Balkan'ın yanına gittiğini öne sürdüğü belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

        "Sanığın, Feray Balkan'ın kendisine 'Bir kek için mi geldin, oğlumun masrafları var, işim başımdan aşkın, bir kekle mi baba oluyorsun?' dediğini ve kendisine hakaret ettiğini, 'Çocuğu alamazsın' şeklinde söylemlerde bulunduğunu, kendisinden para istediğini iddia etmişse de dosyada mevcut bulunan kamera kayıtları incelendiğinde sanığın saat 18.17'de Balkan'ın bulunduğu apartmana girdiği ve 18.18'de olayı gerçekleştirdiği, soğukkanlılıkla olay yerinden çıkışının kameraya yansıdığı değerlendirdiğinde, Feray Balkan'ın bu kadar kısa süre içinde sanığa bu kadar cümle sarf etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlaşılmıştır. Feray Balkan'ın çocuklar için para talep ettiği kabul edilse dahi sanığın ortak çocuklara bakmakla yükümlü olduğu, telefon mesajlaşmaları incelendiğinde sürekli Balkan ile yeniden bir araya gelme çabasında olduğu, Balkan'ın ise yeniden ortak hayat kurmayı kabul etmediği, kısa net cevaplar vererek sanıkla konuşmak istemediği anlaşılmıştır."

        - Dünya Kadınlar Günü vurgusu

        Kararda, Feray Balkan'ın sanık Seçkin E'ye hakaret ettiğine yönelik sanığın beyanı haricinde herhangi bir delil olmadığı anlaşıldığından, hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğine oy birliğiyle karar verildiği anlatılarak, şunlar kaydedildi:

        "Sanık hakkında iyi hal indiriminin uygulanmaması hususuna gelince, her ne kadar sabıkasız bir geçmişe sahipse de kadın cinayetlerinin toplumumuzu derinden yaralaması, gerek yasa koyucu gerek yargı organları ve kolluk birimlerince kadın cinayetlerinin önüne geçmek amaçlı birçok önlem alınırken toplum bu konuda eğitilmeye çalışılırken sanığın '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın doktor olan, çocuklarının annesi olan boşandığı eşini öldürmesi, yargılanması sırasında mahkemeye yansıyan bir pişmanlık yaşamadığı gözlemlendiğinden kamu vicdanını yaralayan bu vahim olay karşısında Türk milleti adına karar veren mahkememizde sanık hakkında Türk Ceza Kanununun 62. maddesinde tanımlanan 'iyi hal indirimi' tatbik edilmemesine oy birliğiyle karar verilmiştir."

        - Olayın geçmişi

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olan Feray Balkan, Adana'da annesinin evinin bulunduğu Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde eski eşi astsubay Seçkin E. tarafından 8 Mart'ta tabancayla öldürülmüştü. Tutuklanan zanlı hakkında dava açılmıştı.

        Tutuklu Seçkin E, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 29 Kasım'daki karar duruşmasında son savunmasında "O an kendimi kaybettim, gözüm kapalı şekilde 3 el ateş ettim. Kasıtlı yapmadım. Olayın Dünya Kadınlar Günü'nde olması tamamen tesadüf. Zaten insan böyle bir şeyi o gün mü gerçekleştirir? Çok pişmanım. Tüm kadınlarımızdan ve insanlıktan özür diliyorum." ifadesini kullanmıştı.

        Sanık Seçkin E. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dalgalar mühürletti!
        Dalgalar mühürletti!
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Yurt dışı çıkış harcında yeni dönem
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Enerji içeceklerindeki büyük tehlike! Çocukları tehdit ediyor
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler; o anlar kamerad...
        Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler; o anlar kamerad...
        Adana'da kuyumcuda soygun girişimi ve bakkalda soyguna karışan 4 zanlı tutu...
        Adana'da kuyumcuda soygun girişimi ve bakkalda soyguna karışan 4 zanlı tutu...
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 32 silah ele geçirildi
        Adana'da operasyon ve denetimlerde 32 silah ele geçirildi
        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana'da terör örgütü PKK/YPG sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
        Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ardından
        Adana Demirspor-Beşiktaş maçının ardından
        Adana Demirspor, sezonun ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında aldı
        Adana Demirspor, sezonun ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında aldı