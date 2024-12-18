Adana'da "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

Toplantıda, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da yer aldı.

Gökbağa, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Ulusal Eylem Planı'nı tanıttı, hayata geçirilecek çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre toplantı, Vali Yardımcısı Mehmet Öz başkanlığında gerçekleştirildi.

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