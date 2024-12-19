Adana'da 7 milyon 480 bin makaron ele geçirildi

Araçlardaki aramalarda 7 milyon 480 bin makaron bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen panelvan ve kamyonu kent merkezinde durdurarak aradı.

Adana'da gümrük kaçağı 7 milyon 480 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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