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        Adana'da 7 milyon 480 bin makaron ele geçirildi

        Adana'da gümrük kaçağı 7 milyon 480 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 09:57 Güncelleme: 19.12.2024 - 09:57
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        Adana'da 7 milyon 480 bin makaron ele geçirildi
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        Adana'da gümrük kaçağı 7 milyon 480 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen panelvan ve kamyonu kent merkezinde durdurarak aradı.

        Araçlardaki aramalarda 7 milyon 480 bin makaron bulundu.

        Ekipler, iki aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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