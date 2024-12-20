Adana'da apartmanlardan 4 bisiklet çalan zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki apartmanlardan 4 bisiklet çalması güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki apartmanlardan 4 bisiklet çalması güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.
İlçedeki Denizli, Pınar ve Tellidere mahallelerinde bulunan 4 apartmandan 29 Ekim-30 Kasım'da 4 bisiklet çalındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine yaptıkları çalışmayla bisikletleri çalan kişinin 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan O.Y. (46) olduğunu belirledi.
Hırsızlık şüphelisi O.Y, saklandığı ikamete yapılan baskınla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelinin bisikletlerden birini çalma anı apartmanın güvenlik kameralarınca görüntülendi.
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