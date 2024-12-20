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        Adana'da apartmanlardan 4 bisiklet çalan zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki apartmanlardan 4 bisiklet çalması güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:41 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:41
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        Adana'da apartmanlardan 4 bisiklet çalan zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki apartmanlardan 4 bisiklet çalması güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İlçedeki Denizli, Pınar ve Tellidere mahallelerinde bulunan 4 apartmandan 29 Ekim-30 Kasım'da 4 bisiklet çalındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ihbarlar üzerine yaptıkları çalışmayla bisikletleri çalan kişinin 5 ayrı hırsızlık suçundan aranan O.Y. (46) olduğunu belirledi.

        Hırsızlık şüphelisi O.Y, saklandığı ikamete yapılan baskınla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şüphelinin bisikletlerden birini çalma anı apartmanın güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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