Adana'da bir kuyumcu dükkanı silahlı kişilerce soyuldu

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İş yerindeki bir miktar altını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

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