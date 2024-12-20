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        Adana'da bir kuyumcu dükkanı silahlı kişilerce soyuldu

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı 3 kişi, kuyumcuda çalışanları silahla tehdit edip altınları alarak kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:24 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:38
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        Adana'da bir kuyumcu dükkanı silahlı kişilerce soyuldu
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde silahlı 3 kişi, kuyumcuda çalışanları silahla tehdit edip altınları alarak kaçtı.

        Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda ellerinde kalaşnikof piyade tüfeği bulunan 3 kişi, girdikleri kuyumcu dükkanında çalışan 5 kişiyi öldürmekle tehdit ederek yere yatırdı.

        İş yerindeki bir miktar altını alan şüpheliler, daha sonra olay yerinden kaçtı.

        Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Kuyumcunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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